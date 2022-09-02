Визовые санкции ЕС вызовут «дополнительное отторжение» — депутат Госдумы
Ульяновск, 2 сентября, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Ужесточение визовой политики стран Евросоюза и «первое предупреждение» вряд ли сработает, но вызовет «дополнительное отторжение» граждан России и экономические потери в Европе. Об этом заявил во время прямого эфира депутат Госдумы от Ульяновской области Алексей Куринный (КПРФ), передаёт корреспондент ИА REGNUM .
Решение глав МИД стран Евросоюза заморозить соглашение об упрощении визового режима с Россией, принятое в 2007 году, парламентарий назвал попыткой наказать всех жителей РФ. Он напомнил, что «радикальные члены» ЕС, «прежде всего, страны Прибалтики», предлагали полностью запретить выдачу шенгенских виз жителям России.
Как сообщало ИА REGNUM , главы МИД стран ЕС приняли решение о значительном сокращении числа выдаваемых виз гражданам России. Кроме того, процедура получения шенгена станет более дорогой и сложной.
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