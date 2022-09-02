Ульяновск, 2 сентября, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Ужесточение визовой политики стран Евросоюза и «первое предупреждение» вряд ли сработает, но вызовет «дополнительное отторжение» граждан России и экономические потери в Европе. Об этом заявил во время прямого эфира депутат Госдумы от Ульяновской области Алексей Куринный (КПРФ), передаёт корреспондент ИА REGNUM .

Дарья Антонова ИА REGNUM Шенгенская виза

Решение глав МИД стран Евросоюза заморозить соглашение об упрощении визового режима с Россией, принятое в 2007 году, парламентарий назвал попыткой наказать всех жителей РФ. Он напомнил, что «радикальные члены» ЕС, «прежде всего, страны Прибалтики», предлагали полностью запретить выдачу шенгенских виз жителям России.

«Есть группа стран, которые традиционно получают средства от российских туристов, у них другие мнения, они были категорически против. В итоге было расторгнуто соглашение об упрощённом порядке [получения виз]. Соответственно страны могут ввести дополнительные ограничения. Те же Польша, Эстония, Латвия, Литва, наверное, прекратят в ближайшее время выдачу российским гражданам шенгенских виз. […] Первое предупреждение, мне кажется, не сработает. Наказание всех россиян вызовет только дополнительное отторжение и экономические потери в Европе, потому что экономика в Европе то же не совсем в хорошем состоянии находится, мягко говоря», — сказал Алексей Куринный.

Как сообщало ИА REGNUM , главы МИД стран ЕС приняли решение о значительном сокращении числа выдаваемых виз гражданам России. Кроме того, процедура получения шенгена станет более дорогой и сложной.

Читайте также: АТОР: получение шенгенских виз станет более дорогим и сложным