Томск, , 12:09 — REGNUM В Томске правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, в результате которого в больницу попала 12-летняя девочка. Инцидент произошёл на улице Сергея Лазо, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД.

Газовый баллончик DENAMAX

Пострадавшая поступила в медицинское учреждение вечером 1 сентября. По предварительным данным, девочка получила отравление из газового баллончика.

По данным СМИ, неизвестный мужчина вышел из автомобиля и распылил в детей содержимое перцового баллончика.

«Сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются очевидцы и участники произошедшего. По результатам будет принято решение в соответствии с законодательством», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле шесть учеников школы №160 Нижнего Новгорода оказались в больнице после того, как одна из школьниц распылила перцовый баллончик в вентиляционный канал.

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