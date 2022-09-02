Вашингтон, , 12:09 — REGNUM Министры финансов стран G7) 2 сентября могут согласуют план ограничения цен на российскую нефть, сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванных европейских чиновников.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что министры должны по итогам встречи опубликовать коммюнике, в котором будут изложены планы по реализации мер.

«Сделка вероятна», — заявил агентству представитель одной из европейских стран — участниц формата.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в посольстве РФ заявили, что руководству США стоит одуматься и перестать навязывать другим странам контрпродуктивные инициативы по установлению ценового потолка на российскую нефть

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