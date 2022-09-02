Киев, , 12:08 — REGNUM Если прокиевские телеграм-каналы начинают публиковать «обрезанные» фотографии результатов ударов ВС России, значит, наши военные попали именно туда, куда нужно, отметил 2 сентября в своем телеграм-канале военкор Андрей Руденко.

СВО в Донбассе Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Паблики начинают выставлять обрезанные фото воронок. Это показатель того, что [рядом] — раздолбанный военный объект, и он попасть в кадр не должен. Или [публикуется] замыленное видео, или съёмка разбитого объекта, но ракурс берётся только с одной стороны, и в основном на кадрах одни и те же планы», — объяснил военкор.

Каждая такая публикация означает, что поражена военная цель, но в Киеве хотят выдать ее за мирную — а поскольку почти все публикуемые ВСУ кадры именно таковы, то можно сделать вывод, что точность ударов ВС России очень высока, добавил Руденко.