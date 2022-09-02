Хабаровск, , 12:06 — REGNUM Две медицинские сестры Хабаровского филиала микрохирургии глаза вернулись из многопрофильной больницы Мариуполя. Они работали волонтёрами и оказывали медицинскую помощь жителям ДНР.

Волонтерская помощь жителям ДНР © ИА REGNUM

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«Медсестры Ирина Васильченко и Елена Куликова были добровольцами с 4 июля по 8 августа. В обычной жизни медики работали в офтальмологических кабинетах, то есть в узкой специализации, а в Мариуполе пришлось заниматься всем сразу — принимать больных, осматривать, направлять к врачам, проводить процедуры.

Труд медсестёр не остался незамеченным. Директор Центра микрохирургии глаза имени Федорова, в филиале которого работают Елена и Ирина в Хабаровске, Олег Владимирович Гриднев наградил их почётными грамотами», — сообщил в своём телеграм-канале заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов.

Как сообщало ИА REGNUM, более 1,2 тыс. жителей Крыма отправились добровольцами для участия в специальной военной операции по защите Донбасса.