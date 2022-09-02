Новосибирск, , 12:39 — REGNUM Даже в отдалённых районах Новосибирска в магазинах достаточно продовольствия. На полках большой ассортимент мясных и молочных продуктов питания, круп, фруктов и овощей, передаёт 2 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Полные полки продуктов в магазине Новосибирска Анна Алябьева © ИА REGNUM

Вот, например, несколько магазинов в Кировском районе Новосибирска, который находится в левобережной части города, и считается совсем не центром. Несмотря на то, что время обеденное, а продукты питания привозят с утра, на полках их с избытком. Причём, различной ценовой категории. Кроме того, в магазинах действуют различные акции, позволяющие приобрести товары со скидкой. А многие торговые точки предлагают даже доставку до двери, поэтому убедиться в изобилии продуктов питания просто, нужно только зайти в приложение соответствующего магазина.

Есть в Новосибирске и социальные ярмарки — как сезонные, так и работающие круглый год. Большинство из них проводятся по отдельному графику. На них можно приобрести продукты питания от местных производителей. Свои товары предлагают и так называемые павильоны и нестационарные точки.

Отметим, что в Новосибирске дефицита каких-либо продуктов питания или средств гигиены ни наблюдалось и не наблюдается, что полностью опровергает утверждения западных СМИ о том, что в России нехватка продовольствия. Некоторые сердобольные иностранцы даже шлют российским знакомым символические посылки с едой. Всё это помогает западной пропаганде убедить своих потребителей в том, что в России ещё хуже, чем в странах ЕС.