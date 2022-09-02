Стокгольм, 2 сентября, 2022, 12:12 — ИА Регнум. 2 сентября Левые уточнили детали своей экономической дорожной карты под названием «Новый старт для Швеции», которая предусматривает реформы стоимостью чуть более 700 миллиардов крон (70 миллиардов долларов США) до 2026 года для «улучшения условий жизни и борьбы с изменением климата». Об этом 2 сентября написала газета Aftonbladet.

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«То, что мы делаем сейчас, — это объединение наших предыдущих законопроектов в более крупное целое и демонстрация того, что мы знаем, сколько они стоят и как они соотносятся с другими приоритетами и доходами казны», — заявил на пресс-конференции официальный представитель Левых по вопросам политики и экономики Али Эсбати.

В преддверии выборов в риксдаг Швеции партия сосредоточилась на четырех пунктах: гарантия найма, всеобщее благосостояние, создание нации знаний и климат.

Среди предвыборных обещаний — увеличение численности персонала в сфере социального обеспечения, более высокие отчисления в фонд страхования по безработице и увеличение занятости за счет государственных мер.