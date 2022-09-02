Ростов-на-Дону, 2 сентября, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Введение в школах России предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» поможет защитить подрастающее поколение от деструктивного влияния Запада. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 2 сентября высказал главный специалист отдела духовно-нравственного воспитания казачьей молодёжи, связям с РПЦ, традиционной казачьей культуры и спорту ГКУ Ростовской области «Казаки Дона», помощник благочинного Западного округа по социальной работе Евгений Димитров.

Дарья Антонова ИА REGNUM На уроке

«Данная инициатива Министерства просвещения РФ весьма своевременна и важна. Во все времена культуры и традиции народов, проживающих на территории нашей многонациональной страны, зиждились на высоких морально-нравственных критериях и традиционных ценностях семьи, братолюбия и взаимопомощи. В нынешних условиях, когда нам навязываются европейскими странами античеловечные ценности, развращается наша молодёжь, и попираются извечные догмы, основанные на патриотизме и любви, данная инициатива способна дать толчок в духовно-нравственном возрождении нашей страны и защите молодёжи от деструктивного влияния западной идеологии», — отметил Евгений Димитров.

ИА REGNUM сообщало, что новый предмет по основам духовно-нравственной культуры будет введён в школах России с 2023 года. Слушателями программы будут ученики 5-х — 9-х классов.

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