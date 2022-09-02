Хартум, 2 сентября, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Власти суданской провинции Голубой Нил сообщили о возобновлении военных действий между членами местных племён. Об этом 2 сентября сообщает SUNA со ссылкой на органы безопасности в регионе Голубой Нил.

Steve Evans

По последним данным, в ходе столкновений, которые начались 1 сентября, погибли как минимум семь человек. Согласно заявлению, столкновения начались в районах Снайс и Эль-Русейрис. Власти не располагают данными о том, что стало причиной конфликта.

При этом в правительстве региона выразили сожаление относительно того, что стороны конфликта проигнорировали условия перемирия, заключенного между местными племенами в июле.

Как сообщалось ранее, в июле в регионе вспыхнуло ожесточённое противостояние между местными арабскими и африканскими племенами. Причиной конфликта является нехватка пахотных земель и территориальные споры между представителями местных народностей.