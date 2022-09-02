Стокгольм, 2 сентября, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Лидер Шведских демократов Йимми Окессон резко отреагировал на пресс-конференцию Социал-демократов, где его партия была названа «угрозой национальной безопасности». «Излить свой гнев"на правящую партию Швеции политик решил на странице в соцсети Twitter.

Sverigedemokraternav Йимми Окессон

«Диктатура на глазах у всех. Итак, Социал-демократы проводят пресс-конференцию, чтобы «проинформировать» об оппозиции. Вы вряд ли поверите, что это происходит на самом деле. Партия, которая сделала Швецию более уязвимой, чем когда-либо, которая в прямом смысле мучает население налогами и баснословно высокими ценами на электроэнергию и топливо, которая, как выяснилось, кишит исламистами от молодежных объединений до партийного правления и отдельных министров», — написал он.

Одним твитом Окессон не ограничился.

«Режим информирует о критиках режима. Я один вижу явные параллели с авторитарными режимами и диктатурами в истории и сегодня?» — продолжил политик.