Донецк, 2 сентября, 2022, 12:04 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике увеличился темп выдачи российских паспортов, заявил 2 сентября глава республики Денис Пушилин.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Паспорт гражданина РФ

«Сейчас мы видим, что миграционная служба работает в нескольких городах. Это и Донецк, и Харцызск, и Мангуш… И, конечно, темп (выдачи паспортов) увеличился, что не может не радовать наших граждан», — сказал Пушилин на луганской площадке четвертого федерального просветительского марафона российского общества «Знание».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер киевского режима Ирина Верещук заявила, что в Киеве обсуждают возможность введения уголовной ответственности за получение паспорта гражданина России.

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