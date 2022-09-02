Псков, , 12:20 — REGNUM В выходные дни, 3 и 4 сентября, температура воздуха в Псковской области местами будет ниже нулевой отметки. Об этом 2 сентября сообщили в пресс-службе администрации региона.

Заморозки Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Утром 3 и 4 сентября местами по Псковской области ожидаются заморозки на почве и в воздухе до минус 1 градуса, сообщает Псковский гидрометцентр», — сказано в сообщении.

При этом температура воздуха в регионе на 2 сентября составляет +8,1…+9,3 градуса. Переменная облачность, в течение дня в большинстве районов Псковской области пройдут кратковременные дожди.