Сидней, Австралия, , 12:14 — REGNUM Министр образования Нового Южного Уэльса Сара Митчелл заявила, что новости о том, что в приватном чате старшеклассники элитной школы для мальчиков в Сиднее занимались распространением материалов, поощряющих гомофобию и женоненавистничество, «вызывают тревогу». Об этом 2 сентября сообщила радиостанция 2GB.

Австралия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Сейчас полиция Австралии проводит расследование и работает с руководством элитной школы Кнокс после того, как выяснилось, что более 150 человек имели доступ к групповому приватному чату, в котором пользователи интернета обменивались расистскими, гомофобными и женоненавистническими сообщениями.

По предварительным данным полицейских, в чате пока не было замечено материалов о жестоком обращении с детьми.

Выступая в эфире 2GB, министр Сара Митчелл отметила, что такое поведение «неприемлемо».

»Я уже поговорила об этом с директором школы … Я хочу быть в курсе расследования, которое происходит там», — сказала она.

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