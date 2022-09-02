Ереван, , 12:02 — REGNUM Нет смысла заявлять о том, что Нагорного Карабаха нет, пока не будут решены основные вопросы по региону. Об этом говорится в заявлении премьер-министра Армении Никола Пашиняна, обнародованного 2 сентября по случаю годовщины провозглашения Республики Арцах.

Никол Пашинян Иван Шилов © ИА REGNUM

Он прокомментировал заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева, что после войны 2020 года якобы карабахский конфликт исчерпан, а Нагорного Карабаха больше нет.

«Все заявления о несуществовании Нагорного Карабаха как территориальной единицы и решении нагорнокарабахского конфликта неуместны, до тех пор, пока необратимо не будут решены вопросы безопасности и защиты прав арцахских армян, а соответственно, и вопрос статуса Нагорного Карабаха, в отношении которого Минская группа ОБСЕ имеет утверждённый международным сообществом и не отменённый мандат», — говорится в сообщении.

Пашинян заявил о праве жителей Нагорного Карабаха жить на своей земле в безопасности. В этом он видит суть карабахского конфликта.

Напомним, в апреле Пашинян заявил о призывах «международного сообщества» к Армении снизить планку статуса Нагорного Карабаха. В оппозиции его после этого обвинили в планах сдать республику Азербайджану. После этого в Ереване два месяца почти ежедневно проходили акции протеста, на которых участники требовали отставки Пашиняна.

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