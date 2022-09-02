Саратов, , 12:22 — REGNUM В Саратове вновь произошла железнодорожная авария со смертельным исходом. Утром 2 сентября на железнодорожном переезде погиб мужчина, сообщил глава минздрава Саратовской области Олег Костин.

Железная дорога Иван Шилов © ИА REGNUM

Наезд железнодорожного электропоезда произошел в 10:50 (местное время) на улице 5-й Динамовский проезд, на станции Примыкание. Неизвестный мужчина в возрасте примерно 50 лет погиб на месте до приезда скорой медицинской помощи, добавил глава облминздрава.

ИА REGNUM напоминает, утром 29 августа в Саратове на остановочном пункте «Вагонное депо» товарным поездом была насмерть сбита женщина.

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