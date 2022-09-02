Петропавловск-Камчатский, 2 сентября, 2022, 12:01 — ИА Регнум. В работе молодёжного форума «Экосистема. Заповедный край» принял участие первый заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов.

АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов

В ходе дискуссии, посвященной карьерным траекториям молодежи в стремительно меняющемся мире, Алексей Агафонов отметил, что сегодня «формируется реальный и большой запрос на формирование возможностей и социальных лифтов для молодых специалистов в сфере экологии».

Спикер подчеркнул, что тема экологии и природосбережения интегрирована в большинство конкурсов и проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Это акции по очистке лесов, организованные победителями конкурса «Лидеры России» под эгидой клуба «Эльбрус»; специальная лига «ЭКО-CASE» Международного инженерного чемпионата «CASE-IN», в которой студенты разрабатывали решения, позволяющие безопасно и эффективно утилизировать или перерабатывать радиоактивные отходы атомных электростанций, способы улавливания, утилизации и хранения парниковых газов.

Экологические направления и номинации в олимпиаде «Я — профессионал», в конкурсах «Большая перемена» и «Моя страна — моя Россия», где в финале всегда присутствуют не только номинации по волонтерству, сельскому хозяйству, технологическому развитию, но и в обязательном порядке – проекты по экологическому просвещению, а также совместная акция с вузами по обучению студентов сортировке мусора от проекта «Другое дело» — все это несомненные успехи сообщества платформы «Россия – страна возможностей», подчеркнул Алексей Агафонов.

Говоря конкретно о форуме «Экосистема», первый заместитель генерального директора АНО «Россия — страна важностей» отметил, что много интересных и перспективных экологических проектов создано «Мастерами гостеприимства», в том числе — и идея экологического форума, которая сразу же получила поддержку президентской платформы «Россия – страна возможностей» и Росмолодежи.

В своем выступлении Алексей Агафонов особо остановился на новом проекте платформы «Россия — страна возможностей» — «Экософия».

«Этот проект для людей, которые хотят жить по-новому с заботой о себе и любовью к природе, для людей, продвигающих своим примером экологичный образ жизни, готовых стать лидерами в области изменения культуры потребительского поведения и создания полезных привычек у жителей России. Кроме того, проект «Экософия» — важный элемент выполнения программы «Экономика замкнутого цикла» нацпроекта «Экология», так как механика проекта подразумевает формирование экокультуры и разумного потребления у россиян», — подчеркнул спикер.

«На сегодняшний день к проекту «Экософия» уже присоединились почти 7 000 человек, и его участники представляют все регионы нашей страны. Внутри проекта можно выбрать личное или профессиональное направление для развития — «Я так живу» или «Эколидер». Участники проекта «Экософия», которые заинтересованы в профессиональном развитии смогут выстроить свой кадровый вектор по дальнейшему росту в качестве профильного специалиста в области экопросвещения, бережливого производства, зеленого строительства, корпоративных социальных программ, защиты окружающей среды и сохранения заповедных территорий», — рассказал аудитории Алексей Агафонов.

«Проект «Экософия», чьи мероприятия представлены на этом Форуме, направлен в том числе на формирование кадрового потенциала, на популяризацию экологического образа жизни и экологических профессий, начиная со школьной скамьи. Именно поэтому мы значительно расширили перечень наших мероприятий в рамках форума как по формату, так и территориально. Помимо участия в деловой программе, наши эксперты и участники форума от проекта «Экософия» прочли более 20 часов просветительских лекций на Форуме, в Петропавловске-Камчатском и Елизово», — оценил реализацию проекта первый заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей».