Алексей Агафонов выступил на форуме «Экосистема. Заповедный край»
Петропавловск-Камчатский, 2 сентября, 2022, 12:01 — ИА Регнум. В работе молодёжного форума «Экосистема. Заповедный край» принял участие первый заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов.
В ходе дискуссии, посвященной карьерным траекториям молодежи в стремительно меняющемся мире, Алексей Агафонов отметил, что сегодня «формируется реальный и большой запрос на формирование возможностей и социальных лифтов для молодых специалистов в сфере экологии».
Спикер подчеркнул, что тема экологии и природосбережения интегрирована в большинство конкурсов и проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Это акции по очистке лесов, организованные победителями конкурса «Лидеры России» под эгидой клуба «Эльбрус»; специальная лига «ЭКО-CASE» Международного инженерного чемпионата «CASE-IN», в которой студенты разрабатывали решения, позволяющие безопасно и эффективно утилизировать или перерабатывать радиоактивные отходы атомных электростанций, способы улавливания, утилизации и хранения парниковых газов.
Экологические направления и номинации в олимпиаде «Я — профессионал», в конкурсах «Большая перемена» и «Моя страна — моя Россия», где в финале всегда присутствуют не только номинации по волонтерству, сельскому хозяйству, технологическому развитию, но и в обязательном порядке – проекты по экологическому просвещению, а также совместная акция с вузами по обучению студентов сортировке мусора от проекта «Другое дело» — все это несомненные успехи сообщества платформы «Россия – страна возможностей», подчеркнул Алексей Агафонов.
Говоря конкретно о форуме «Экосистема», первый заместитель генерального директора АНО «Россия — страна важностей» отметил, что много интересных и перспективных экологических проектов создано «Мастерами гостеприимства», в том числе — и идея экологического форума, которая сразу же получила поддержку президентской платформы «Россия – страна возможностей» и Росмолодежи.
В своем выступлении Алексей Агафонов особо остановился на новом проекте платформы «Россия — страна возможностей» — «Экософия».