Москва, 2 сентября, 2022, 12:01 — ИА Регнум. На протяжении всей недели биткоин (BTC) отчаянно боролся за отметку $20 тыс. и продолжает цепляться за психологический уровень перед выходными (3-4 сентября), заявил корреспонденту ИА REGNUMспециалист по цифровым активам маркетплейса «Финмир» Игорь Пань.

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«Попытки роста ограничились зоной $20 тыс. 500, тогда как в роли поддержки пока выступает область $19 500. Так, волатильность курса главной цифровой валюты и криптовалютного рынка в целом снизилась за последние дни, но медвежий тренд остается в силе.

За август биткоин потерял без малого 14%, пережив худший август с 2015 года. Так, подъем в июле был лишь передышкой с последующим возобновлением продаж, которые, похоже, продолжатся в ближайшие недели и, возможно, месяцы.

Тон задавать продолжат краткосрочные спекулянты, тогда как вовлечения крупных игроков в процесс пока ожидать не стоит — у китов нет предлогов для покупок на текущих уровнях, да и общая атмосфера на рынке криптовалют пропитана неуверенность и неопределенностью, как и на фондовых площадках.

Рынки акций преимущественно пребывают под давлением, хотя корреляция между традиционными бумагами и цифровыми монетами в последнее время ослабла.

При этом общая динамика схожа — медвежьи настроения превалируют, а попытки роста выглядят неубедительно и сменяются продажами. Эта тенденция, похоже, тоже будет оставаться актуальной как минимум в ближайшее время.

Окончательное падение BTC под отметку $20 тыс. нацелит монету на зону $17 тыс. 600, которая остановила июньский обвал и спровоцировала отскок.

В случае возобновления роста главной краткосрочной целью станет зона $25 тыс., но вероятность реализации такого сценария сейчас невелика», — считает эксперт.

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