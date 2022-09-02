Ивангород, Ленинградская область, , 12:15 — REGNUM В пограничном городе Ленинградской области Ивангороде начался монтаж площадки для установки нового мемориала — легендарного советского танка Т-34, точно такого же, от которого эстонские власти избавились в соседней Нарве. Об этом сообщил 2 сентября губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Заливка площадки и постамента под памятник танку Т-34 в Ивангороде t. me/drozdenko_au_lo

«Решение поддержали в Министерстве обороны РФ. Танк будет установлен перед пограничным переходом, напротив музея Ивана Билибина», — уточнил он.

Напомним, в этом районе 25–26 июля 1944 года войска Ленинградского фронта форсировали реку Нарова, прорвали оборону немецко-фашистских войск и освободили город Нарву.

«Пока власти Эстонии одумаются и прекратят бездумное уничтожение мемориалов, память сохранят ленинградцы», — подытожил губернатор Ленобласти.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 16 августа 2022 года в Нарве власти демонтировали и увезли в Эстонский военный музей памятник — советский танк Т-34, несмотря на возмущение местных жителей и даже властей Нарвы. Аналогичным образом были снесены ещё шесть советских военных монументов. Это вызвало массовые протесты местного населения.

Читайте ранее в этом сюжете: Полиция Эстонии нашла повод сорвать митинг против сноса памятников в Нарве