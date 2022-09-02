Куала-Лумпур, , 12:00 — REGNUM Бывший премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что народы Европы очень «пристрастились к войне», сообщает CNN Indonesia.

Махатхир Мохамад Kremlin.ru

«Я не люблю обобщать. Но в этом вопросе нет другого выбора, кроме как обобщать, потому что в целом так оно и есть», — заявил Махатхир Мохаммад.

«Я считаю, что народы Европы очень пристрастились к войне, чтобы убивать людей. На протяжении тысячелетий не было ни одного года, когда в европейских странах не было бы войн», — пояснил бывший премьер-министр Малайзии.

По словам малайзийского политика, Европа вкладывает средства в оружие. В Европе говорят, чтобы «добиться мира, готовьтесь к войне».

Как сообщало ИА REGNUM, Росмах Мансор, жену бывшего премьер-министра Малайзии Наджиба Разака, приговорили к десяти годам тюремного заключения после того, как ее признали виновной во взяточничестве.

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