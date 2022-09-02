Париж, 2 сентября, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Планирование визита президента Франции Эммануэля Макрона в Австралию началось, поскольку обе страны пытаются восстановить дипломатические отношения. Об этом 2 сентября передал телеканал Nine News.

Цитата из видео elysee.fr Эммануэль Макрон

Крупный конфликт между Канберрой и Парижем разгорелся в прошлом году, когда бывший премьер-министр Австралии Скотт Моррисон разорвал контракт на строительство подводных лодок стоимостью 90 миллиардов долларов.

Официальные лица в Австралии начали подготовку к тому, чтобы принять Макрона после посещения им саммита G20 в ноябре.

Журналисты пишут, что эта новость появилась, когда заместитель премьер-министра и министр обороны Австралии Ричард Марлз завершил свой визит во Францию, чтобы провести переговоры со своим французским коллегой Себастьяном Лекорню.