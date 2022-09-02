Лондон, , 11:58 — REGNUM С начала торгов 2 сентября цена газа в Европе опускалась ниже $2 300 за 1 тыс. куб. м. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

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В общей сложности снижение стоимости газа составило более 6%.

Так, цена октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $2279 за 1 тыс. куб. м, или €221 за 1 МВт/ч.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние дни августа биржевая цена на газ в Европе продолжала снижаться и 31 августа опустилась ниже $2450 за тысячу кубометров.

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При этом глава компании «Газпром» Алексей Миллер отметил, что биржевая цена на тысячу кубометров газа в Европе осенью и зимой может превысить отметку в $4000. Он пояснил, что это консервативная оценка аналитиков Газпрома.