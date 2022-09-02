Стокгольм, 2 сентября, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Премьер-министр Швеции и лидер Социал-демократов Магдалена Андерссон не исключает, что после парламентских выборов в сентябре у страны может появиться правительство, в котором заседают Социал-демократы и крупнейшая оппозиционная партия Умеренные. Об этом она заявила 2 сентября в интервью газете GP.

U.S. Department of State Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон

«Умеренные — далеко не мой первый выбор, но я не буду способствовать созданию тупиковых ситуаций», — пообещала лидер Социал-демократов.

Затем она отметила, что правительственная партия и оппозиция тесно сотрудничают в вопросах безопасности. В «серьезной кризисной ситуации», говорит Андерссон, она открыта для очень широкого сотрудничества.

Напомним, что выборы в Швеции состоятся через 9 дней 11 сентября.