Стокгольм, 2 сентября, 2022, 11:59 — ИА Регнум. 2 сентября лидер Зеленых Пер Болунд заявил в интервью газете SvD, что, по его мнению, экоактивисты, блокирующие автомобильное движение в Швеции, используют совершенно неправильный метод для достижения своих целей.

Mp.se Пер Болунд

«Я полностью дистанцируюсь от такого метода, как и вся партия Зеленых в целом. Нам нужно создать силу, чтобы вместе противостоять климатической угрозе. Поэтому мы думаем, что это совершенно неверный путь», — сказал газете Болунд.

«Совершенно неразумно не давать проехать машинам скорой помощи, которые перевозят больных. Непростительно рисковать жизнью и здоровьем людей», — добавил политик.

Напомним, что в начале текущей неделе два дня подряд подъезды к Стокгольму на трассе E4 были перекрыты экоактивистами, некоторые из который приклеили себя к асфальту, что привело к созданию пробок, где среди прочего стояли машины скорой помощи, пожарные и полиция.