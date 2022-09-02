Ярославль, , 12:31 — REGNUM Депутат областной думы Елена Кузнецова раскритиковала благоустройство двора в Ярославле. Свой пост она опубликовала на личной странице во «ВКонтакте».

Неоконченное благоустройство vk.com/deputatkuznetsowa

«В моём округе в Ленинском районе во дворах домов ул. Чкалова 23 к2, 23а и ул. Розы Люксембург 32 подрядчики разворотили всё и вся и исчезли. Как Мамай прошёлся! Ни техники, ни людей на объекте нет. А жители домов не знают когда вся эта эпопея закончится. Более месяца вся работа стоит. В доме на ул. Розы Люксембург, 32 подход ко второму подъеду вообще спиленными деревьями завалили. Ни пройти, ни подъехать! Это нормально?», — написала Кузнецова.

Подрядчиком работ является ООО «Стан». Согласно муниципальному контракту, работы он должен был завершить до 1 сентября.

Неоконченное благоустройство vk.com/deputatkuznetsowa

Неоконченное благоустройство vk.com/deputatkuznetsowa

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