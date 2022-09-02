Запрет на полёты в Липецк продлён в очередной раз
Липецк, 2 сентября, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Режим временного ограничения полетов в российские аэропорты юга и центральной части России продлен до 10 сентября, сообщила 2 сентября пресс-служба Росавиации.
Иван Шилов ИА REGNUM
Самолет
Вместе с аэропортом «Липецк» с 24 февраля закрыты также аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Остальные аэропорты в РФ работают в обычном режиме.