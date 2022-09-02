Сеул, 2 сентября, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи заинтересовано в разрешении спора с Японией вокруг инцидента в Японском море. Об этом заявил заместитель министра обороны Южной Кореи Син Бом Чхоль в интервью японской газете Mainichi Shimbun.

DarkCorsar Флаги Южной Кореи и Японии

Напомним, что 20 декабря 2018 года эсминец «Король Квагэтхо Великий» вёл поиск потерпевшего крушение в Японском море северокорейского рыболовного судна. К кораблю на низкой высоте приблизился японский патрульный самолёт Р-1. Южнокорейский эсминец открыл предупредительный огонь.

Позже японская сторона выразила протест, заявив, что эсминец взял на прицел японский самолёт. В свою очередь, южнокорейская сторона придерживается позиции, что японский самолёт проводил крайне опасные манёвры и экипаж судна не отслеживал самолет по радару.

Отметим, что данный инцидент стал причиной охлаждения отношений между странами.