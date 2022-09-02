Донецк, 2 сентября, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Киевские боевики обстреляли Кировский, Петровский и Куйбышевский район Донецка, сообщили 2 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ярослав Громов ИА REGNUM «Донецк непокорённый»

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 10:35 (совпадает с мск) — н. п. Красногоровка — г. Донецк (Кировский район): выпущено семь снарядов калибра 152 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 11:00 боевики ВСУ выпустили из Красногоровке по Петровскому району Донецка четыре снаряда калибра 152 мм, а в 11:15 выпустили из Нетайлово по Куйбышевскому району пять снарядов калибра 155 мм.