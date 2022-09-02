Стокгольм, 2 сентября, 2022, 20:51 — ИА Регнум. По данным Статистического управления Швеции, в стране наблюдается тенденция к росту участия в парламентских выборах. Об этом 2 сентября сообщил новостной портал Omni.

Дарья Драй ИА REGNUM Сила Швеции

С минимального значения в 2002 году явка на выборы в риксдаг Швеции увеличивалась с каждыми выборами, и теперь вопрос заключается в том, сможет ли развитие продолжиться в 2022 году.

В 2002 г. проголосовало лишь 80,1% лиц, имеющих право голоса. В последующих выборах участие составило 82,0, 84,6, 85,8 и 87,2%. Последний показатель был самым высоким за 33 года.

Однако до рекордных показателей, установленных в 70-х годах, еще далеко. Тогда на выборах проголосовало более 90% шведов. Самая высокая явка была в 1976 году, когда избирательным правом воспользовались колоссальные 91,8% избирателей.