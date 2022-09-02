Санкт-Петербург, 2 сентября, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Калининский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении бывшего иеромонаха Иоанна Курмоярова, обвиняемого в дискредитации Вооруженных сил РФ, сообщили 2 сентября в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Ktr.su Уголовное дело

Следствие обвинило Курмоярова в том, что в различных социальных сетях и видеохостинге он разместил несколько видеозаписей с ложной информацией об использовании Вооруженных Сил РФ.

«Курмояров предлагал объявить акцию гражданского неповиновения, пытался рассуждать о том, что ждет российскую армию дальше, разоблачал «ложь кремлевской пропаганды» <…> указывал, кто будет в аду, а кто в раю, дополняя всё вышеизложенное счетом для сбора пожертвований для тех, кто хочет «верить разумно», — говорится в материалах уголовного дела.

К производству дело пока не принято. В случае, если вина обвиняемого будет доказана, ему грозит штраф от 3 до 5 млн рублей, либо принудительные работы до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок, либо лишение свободы до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Дмитрий Курмояров в 2014 году он приехал из Перми на территорию б. УССР и стал священником Винницкой епархии УПЦ Московского Патриархата. Зимой 2018 года в отношении него там было возбуждено административное дело за пост с изображением георгиевской ленточки, который он разместил на своей странице в соцсети. Священника обвинили в «пророссийской пропаганде» и выдворили из епархии.

После этого Курмояров вернулся в Россию. В 2020 году в Новосибирской епархии его уволили из семинарии и временно запретили в служении за критический пост о Главном храме Вооружённых сил РФ в Подмосковье. Позже Куромояров был лишен сана.