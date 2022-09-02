Ярославль, , 11:50 — REGNUM В Ярославской области сбережения населения во вкладах и ценных бумагах в первом полугодии 2022 года выросли на 12,8 млрд рублей. Об этом сообщает Ярославльстат.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

В первом полугодии 2021 года, напротив, наблюдался отток денег с вкладов, который составлял тогда 900 млн рублей. Судя по всему, на решение увеличить вклады в банках повлиял рост процентов по ставкам, который произошлёл весной 2022 года, а также рост денежных доходов.

По предварительным данным, объём номинальных денежных доходов населения области в первом полугодии вырос на 10% по сравнению аналогичным периодом прошлого года и составил 241 млрд 686,8 млн рублей. Реальный объём денежных доходов населения с учётом роста потребительских цен) уменьшился на 5,5%.

В расчете на одного жителя области денежный доход в январе–июне составил 32 819 рублей в среднем за месяц.

При этом выросла и задолженность жителей области по кредитам. Она увеличилась на 1 млрд 714 млн рублей, однако это в 8 раз меньше прироста задолженности в первом полугодии 2021 года.