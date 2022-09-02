Эль-Кувейт, , 12:02 — REGNUM В Кувейте разъяснили новый закон, касающийся сокращения числа мигрантов в экономике страны. Об этом 2 сентября сообщает Masry Al-Youm со ссылкой на источник в службах безопасности Кувейта.

Кувейт Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По данным источника, любой мигрант, задержанный в точках нелегальной торговли будет депортирован, даже если его вид на жительство действителен.

Журналисты издания отмечают, что с начала 2022 года власти Кувейта депортировали 15 тысяч мигрантов, нарушивших правила пребывания в стране или не имеющих постоянного источника дохода.

«Министерство внутренних дел начало приводить в действие статью 16 закона об иностранцах, которая предусматривает депортацию любого жителя, у которого нет законных средств к существованию, поскольку многие мигранты этой категории часто нарушают закон», — заявил источник.