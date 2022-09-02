Курск, 2 сентября, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Режим временного ограничения полетов в российские аэропорты юга и центральной части России продлен до 10 сентября, сообщила 2 сентября пресс-служба Росавиации.

Пресс-служба правительства Ивановской области Самолет

Вместе с аэропортом «Курск» с 24 февраля закрыты также аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Остальные аэропорты в РФ работают в обычном режиме.