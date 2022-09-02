2 сентября 2022 | Время чтения 3 мин

Евгений Цоц, , 13:57 — REGNUM В День знаний, 1 сентября, президент России Владимир Путин провёл открытый урок «Разговор о важном». Собеседниками главы государства стали победители школьных олимпиад и конкурсов. Однако темы, которые были подняты, важны для многих. А сам формат встречи ввёл новую традицию для всех российских школ — еженедельно в них будут проходить встречи-дискуссии. В отличие от обычных уроков, дети смогут задавать вопросы, которые важны для них. Закладывается новый принцип общения с новым поколением — в форме диалога, позволяющего научиться слышать и понимать друг друга. Он предоставит возможности детям выдвигать и реализовывать собственные инициативы, а взрослым — донести важные знания и опыт.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Сразу несколько предложений участников «Разговора» получили поддержку. Например, идея школьника Даниила Евдокимова о создании в Калининградской области детского центра наподобие «Артека» или «Океана».

«Конечно, это очень востребовано в подобном регионе, как Калининград. Это, безусловно, курортное место, причем с мягким климатом, очень благоприятным. Это вопрос только денег, скажу сразу и откровенно. Но идея правильная, и география должна расшириться. «Океан» — это на Дальнем Востоке, «Артек», «Орлёнок» — это на Чёрном море. И здесь, на Балтике такое учреждение было бы востребовано. Мы обязательно подумаем, и правительству поручу», — сказал Путин.

Детский лагерь Дарья Иванова © ИА REGNUM

Уже после мероприятия калининградский губернатор Антон Алиханов предложил для детского центра уже практическую плоскость — сформировать предложения по земельным участкам на первой линии моря.

Заинтересовало президента и предложение активиста Российского движения школьников, члена детского общественного совета Музея Победы Данилы Скрябина о создании цифрового музея о специальной военной операции на территории б. УССР.

«Я попрошу коллег продумать это. Самое главное, чтобы была подтверждена достоверность этих материалов. Вещи подобного рода должны основываться на достоверной информации, на каких-то материальных предметах, которые подтверждают ход событий, которые состоялись в прошлом», — ответил школьнику Путин.

Спецоперации и киевского режима разговор касался несколько раз. В том числе и об информации, доступа к которой лишены школьники оккупированных киевским режимом территорий.

«Я вчера разговаривал с министром просвещения Сергеем Сергеевичем Кравцовым. Он был в Донецке и на других территориях. Он мне вчера рассказывал, я просто, извините, рот открыл. Школьники даже не знали, что существует Крымский мост. Они считали, что это фейк. Они вообще даже не знали, что [территория б. УССР] и Россия входили в состав одного государства — Советского Союза. Они просто этого не знают. Им так все преподавали», — сказал президент.

Школа Дарья Антонова © ИА REGNUM

Обсуждая необходимость ранней профориентации, президент рассказал личную историю, как его приятель, глава клиники в Санкт-Петербурге, показал ему процесс операции на открытом сердце.

«Я понял, что хирургия — это не моё», — улыбнулся Путин.

То и дело разговор возвращался к выбору жизненного пути. Президент рассказал о своих наставниках — школьных учителях, тренере по дзюдо и коллеге по службе в КГБ Сан Саныче, который 25 лет работал разведчиком-нелегалом.

«Я его как-то спросил, не обидно ли ему сидеть со мной рядом, я такой молодой, а он с таким опытом. Он посмотрел и сказал: «Мне в своё время Родина доверила то, что не доверила другим. Я не жду от Родины благодарности, я благодарен ей за то, что она дала мне возможность так работать и быть востребованным», — пересказал урок своего наставника Путин и признался, что после того разговора у него «в голове всё перевернулось».

А ведь то, что сказал Сан Саныч, и есть важнейшая ценность Русской цивилизации, отличие её от Запада — работать на общее благо.