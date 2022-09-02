Стокгольм, , 11:53 — REGNUM После стремительного роста цен на электроэнергию в Швеции кампания Varberg Energi предупреждает жителей страны о «суровой зиме». Потребителей, которые живут в частных домовладениях и платят нефиксированную ставку на электроэнергию, просят запастись сбережениями в 50 000 крон (5 тыс. долларов США), чтобы они смогли справиться с возможными финансовыми трудностями. Об этом 2 сентября сообщил телеканал SVT.

Финансы Швеции Riksbank.se

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«Альтернативой может стать поход в ваш банк за кредитом», — заявил в эфире SVT генеральный директор Varberg Energi Бьорн Шёстрём.

По данным компании, потребители электроэнергии на юге Швеции могут получить платежки, которые в три-четыре раза будут выше, чем прошлой зимой. По данным Varberg Energi, ежемесячные счета, которые в прошлом году составляли 5 000−10 000 крон, этой зимой могут составить 15 000−40 000 крон.

«Мы хотим привлечь внимание потребителей к тому, насколько высокими могут быть цены на электроэнергию и счета за электроэнергию», — добавил Шёстрём.