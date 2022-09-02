Москва, 2 сентября, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Своими провокациями Литва, Латвия и Эстония делают все, чтобы Россия их демилитаризовала, силы и средства для этого есть, считает член Совфеда Андрей Климов.

Council. gov.ru Сенатор Андрей Климов

«А вот прибалтийские соседи явно делают всё, чтобы мы и их демилитаризовали. Уверен — можем», — рассуждает Климов в телеграм-канале.

По его мнению, проблема лишь в том, что «прибалтийские политические гномики могут-таки спровоцировать четвертую (от Наполеона до Гитлера) большую войну в Европе».

А это уже не только дело их провинциального выбора, рассуждает парламентарий.

«К тому же агрессивные соседи должны знать, что тогда нам возможно придется не просто расширить территорию СВО, а вступить в настоящую войну с опасным и многоликим внешним агрессором», — рассуждает Климов.

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Он не сомневается, что силы и средства для этого у России есть.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, Латвия, Литва, Эстония, Польша и Финляндия намерены ввести ограничения для туристов из России, въезжающих на территорию ЕС наземным транспортом.

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Русских в Литве, Латвии и Эстонии нужно не просто репатриировать, а уже скоро надо будет срочно спасать, считает депутат Госдумы Леонид Калашников (КПРФ), отреагировавший на последние события в Прибалтике.