Стокгольм, , 11:47 — REGNUM Недавняя стрельба на детской площадке в шведском городе Эскильстуна, когда были ранены женщина и ее пятилетний ребенок, в очередной раз обострила противостояние политических партий в преддверии парламентских выборов в стране, которые должны состояться 11 сентября. Об этом 2 сентября пишет Financial Times.

Стокгольм. Швеция

«Ситуация становится всё хуже и хуже в плане насильственных преступлений. Это беспокоит людей», — сказал бывший начальник полиции Мальме Торстен Элофссон, кандидат от правоцентристских христианских демократов.

За последнее десятилетие, по данным Шведского национального совета по предупреждению преступности, Швеция перешла от одного из самых низких в Европе количества перестрелок со смертельным исходом на душу населения к самому высокому. 2022 год стал рекордным по количеству смертей от огнестрельных ранений: к середине августа зарегистрировано 44 смерти, что не так уж далеко от предыдущего пика в 47 смертей в 2020 году.

Охрана правопорядка, которая когда-то считалась проблемой бедных пригородов, где живет много иммигрантов, теперь стала одним из приоритетов шведских избирателей, как следует из опросов.

Преступность и перестрелки стали одной из главных тем и в предвыборных дебатах.

Детская площадка в Эскильстуне, городе с населением чуть более 100 000 человек, оказалась в центре внимания после того, как стрельба на ней потрясла всю страну. Шведская полиция считает, что получившие ранения мать и ребенок попали под перекрестный огонь бандитских разборок.

Социал-демократы, находящиеся у власти последние восемь лет, ужесточили риторику по вопросам правопорядка и иммиграции, пытаясь отбиться от яростной критики со стороны правой оппозиции.

«Это нападение на всё общество, и поэтому всё общество должно защищаться», — сказала премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон во время визита в Эскильстуну.

Но, похоже, от внимания к преступности выигрывают националистически настроенные шведские демократы, поскольку они давно предупреждали, что открытая иммиграционная политика страны приведет к росту насилия. Рост числа перестрелок связывают с войнами за территорию между иммигрантскими наркобандами.

По словам Элофссона, он увидел эту еще проблему много лет назад, когда, работая в полиции, просматривал имена арестованных и заметил, что среди них слишком много иммигрантов.

Ветеран полиции Глен Сьёгрен говорит, что нынешние предложения политиков об ужесточении наказаний и увеличении числа полицейских — слишком простой ответ, утверждая, что это проблема не правоохранительных органов, а общества.

«Дать полиции больше ресурсов — это не решение проблемы. Всё общество должно сказать, что это должно прекратиться, и мы должны делать это по-другому, начиная с дошкольного возраста и выше. Если мы хотим принимать столько иммигрантов, как в последние несколько лет, мы должны их лучше интегрировать», — добавил он.

Премьер Андерссон недавно изменила свой тон, предупредив, что в Швеции не должно быть китайских кварталов, «маленьких Италий» или «сомалитаунов». Однако необычно резкие высказывания расстроили многих членов ее партии, которые привыкли более тепло относиться к иммигрантам.

«Если мы продолжим эту риторику, не знаю, смогу ли я остаться в партии», — сказал один активист в Стокгольме. Он полагает, что нужно сосредоточиться на улучшении соцобеспечения и школ для иммигрантов, а не только ужесточать борьбу с преступностью.

Но с точки зрения Элофссона и многих правых политиков ситуация требует неотложных мер: «Если у вас горит дом, вы вызываете пожарную бригаду, вы не думаете о том, как это началось. Только когда пожар потушен, можно работать над профилактикой».

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