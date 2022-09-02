



Давид Альфаро Сикейрос. Автопортрет. 1945

Народная революция пробуждает и открывает дорогу новым творческим силам. Во всем, но первым делом — в искусстве. Плеяда гениальных мексиканских художников — революционеров, к которой принадлежит Давид Альфаро Сикейрос, показала миру, что такое революция — и в жизни, и в искусстве. Иногда кажется, что как минимум ради рождения таких гениев революции должны происходить!

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Давид Сикейрос родился 29 декабря 1896 года в мексиканском местечке Чиуауа. Талант живописца проявился у мальчика в возрасте 11 лет, тогда родители отдали его в Национальную подготовительную школу в Мехико, а в 1911 году Сикейрос поступил в Академию художеств Сан-Карлос. Именно там впервые проявился его дух революционера — молодой художник, участвовал в студенческой забастовке против порядков в заведении, став одним из её лидеров.

В возрасте восемнадцати лет Сикейрос и ряд его коллег из Школы Искусств присоединились к Конституционной Армии Карранса, чтобы бороться против правительства Викториано Уэрта и тридцатилетней диктатуры президента Порфирио Диаса. За два года он проходит путь от рядового до капитана. В перерывах между боями рисует.

В 1919—1922 годах Сикейрос жил во Франции и Испании. В 1921 году он опубликовал в Барселоне «Манифест революционного искусства», а в 1922 году вместе со своими друзьями-единомышленниками организует «Революционный синдикат работников техники и искусства».

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Член Мексиканской коммунистической партии с 1922 года, с 1924 года — член ЦК МКП, активный участник организации профсоюзного движения и международных коммунистических конгрессов. Занимал пост главного редактора газеты El Mundo.

С профсоюзной делегацией рабочих в 1927 году Сикейрос впервые приезжает в Москву, на IV конгресс Профинтерна. Впоследствии он был в России ещё не раз.

В 1930 году Сикейрос арестован и сослан в городок Таско, где пишет станковые картины, создав в итоге более ста полотен менее чем за год. Самые известные из картин — «Несчастный случай на шахте», «Крестьянская мать», «Эмилиано Сапата».

Давид Альфаро Сикейрос. Пытка. 1930

В период с 1932 по 1934 годы из-за преследования властей Сикейрос жил и работал в США; там он украсил росписями фасады зданий Художественной школы Чуинард и художественного центра Плаза в Лос-Анджелесе. Вскоре Сикейрос совершает поездку по странам Латинской Америки, где впервые экспериментируете технико-индустриальным материалом — пироксилином. С его помощью он пишет картину «Пролетарская жертва».

В 1934 году художник возвращается в Мексику и возглавляет «Национальную лигу борьбы против фашизма и воины». В то время он пишет картину «Взрыв в городе».

С конца 1935 по конец 1936 года Сикейрос вновь живет в Нью-Йорке, где основывает Экспериментальную мастерскую живописной техники, разрабатывающую новые краски и приемы монументальной живописи. Его картины «Коллективное самоубийство», «Эхо плача», «Остановите войну!» и многие другие наполнены пафосом политической борьбы.

В 1937—1939 годах Сикейрос участвовал в Гражданской войне в Испании в качестве офицера республиканской армии под командованием Энрике Листера. В 1940 году по заданию НКВД принимает участие в неудачном покушении на Льва Троцкого.

Давид Альфаро Сикейрос. Эхо крика. 1937

В 1960 году избран членом Политкомиссии ЦК МКП. В том же году был заключён в тюрьму за политическую деятельность, но в 1964 освобождён под давлением международного общественного мнения.

Художник-революционер неоднократно приезжал в Москву, был почётным членом Академии художеств СССР и лауреатом Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами».

Сикейрос умер 6 января 1974 года в Куэрнаваке, Мексика.