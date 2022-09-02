Стокгольм, 2 сентября, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Особенностью политических систем северных стран является то, что в условиях отсутствия кризисов и относительной политической стабильности, явка на выборах у них является одной из самых высоких в мире. Швеция исключением не стала — явка на выборах 2018 года составила 87,2%. Однако есть жители Швеции, которые не хотят идти на выборы. 2 сентября телеканал SVT опубликовал интервью с некоторыми из них.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Швеция

В выборах 2018 г. приняли участие 87,2% лиц, имеющих право голоса, но 960 665 шведов предпочли не голосовать. Не в последнюю очередь в малонаселенных муниципалитетах центральной и северной Швеции явка была низкой.

«Одно и то же без конца твердят. Я вообще в конце концов ничего уже не понимаю», — сказала пенсионерка Кристина Эмильссон из Вермланда.

«Обещают, обещают, а ничего не происходит. Никто не думает о малонаселенных районах страны», — считает Йимми Эдвардссон.

«Что ты думаешь, когда люди говорят, что не хотят идти голосовать?» — спросила журналистка пенсионерку Нетту Йоханссон.

«Я прихожу в ярость. Я думаю, это неправильно. Это демократическое право, которое лично я рассматриваю как обязанность гражданина», — ответила женщина.

О том, сколько человек ответили на вопросы журналистов, не сообщается.