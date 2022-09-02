Комрат, Молдавия, , 11:46 — REGNUM Президент Молдавии Майя Санду считает важным, чтобы жители Гагаузской автономии овладели румынским языком. Об этом она заявила 2 сентября, выступая в Комратском государственном университете.

Майя Санду President.gov.ua

Глава государства, прибыв в Гагаузию с рабочим визитом, заявила, что нужно сохранить гагаузский язык и гагаузскую культуру, а когда стала говорить о румынском языке, то оговорилась.

«Необходимо предоставить всем жителям автономии возможность овладеть русским язык… румынским языком, чтобы открыть для все больше возможностей», — сказала президент.

Напомним, Санду является гражданкой Румынии, о чем лично призналась. Она также проводит политику отрицания существования молдавского языка, называя его «румынским». Также отметим, что в Гагаузии три официальных языка: гагаузский, молдавский и русский.

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