Комрат, Молдавия, 2 сентября, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Президент Молдавии Майя Санду считает важным, чтобы жители Гагаузской автономии овладели румынским языком. Об этом она заявила 2 сентября, выступая в Комратском государственном университете.

President.gov.ua Майя Санду

Глава государства, прибыв в Гагаузию с рабочим визитом, заявила, что нужно сохранить гагаузский язык и гагаузскую культуру, а когда стала говорить о румынском языке, то оговорилась.

«Необходимо предоставить всем жителям автономии возможность овладеть русским язык… румынским языком, чтобы открыть для себя все больше возможностей», — сказала президент.

Напомним, Санду является гражданкой Румынии, о чем лично призналась. Она также проводит политику отрицания существования молдавского языка, называя его «румынским». Также отметим, что в Гагаузии три официальных языка: гагаузский, молдавский и русский.