Ярославль, 2 сентября 2022, 12:00 — REGNUM В первом полугодии 2022 года численность постоянного населения Ярославской области сократилась на 7456 человек. Об этом сообщает Ярославльстат.
Причиной сокращения населения стала, с одной стороны, естественная убыль, а с другой — отток мигрантов.
С января по июнь в области зарегистрировали 4,6 тысяч новорожденных, скончались 10,5 тысяч человек.
На 1 июля текущего года в регионе проживают 1 млн 219,9 тысяч человек.
Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославской области школьные тетради подорожали в полтора раза