Ярославль, 2 сентября, 2022, 12:00 — ИА Регнум. В первом полугодии 2022 года численность постоянного населения Ярославской области сократилась на 7456 человек. Об этом сообщает Ярославльстат.

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Причиной сокращения населения стала, с одной стороны, естественная убыль, а с другой — отток мигрантов.

«Миграционная убыль населения области за этот период увеличилась в 3,2 раза, что произошло в результате смены миграционного притока на отток населения области в государства-участники СНГ», — сообщили в Ярославльстате.

С января по июнь в области зарегистрировали 4,6 тысяч новорожденных, скончались 10,5 тысяч человек.

На 1 июля текущего года в регионе проживают 1 млн 219,9 тысяч человек.