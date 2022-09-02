Орел, 2 сентября, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Пришло время вырезать раковую опухоль русофобии на территории бывш. УССР. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 сентября заявил депутат Орловского областного совета народных депутатов, кандидат политических наук Евгений Косогов («Справедливая Россия — За правду»), комментируя слова президента России Владимира Путина о цели спецоперации.

mil.ru Продвижение подразделений ВС РФ в рамках специальной военной операции в б. УССР

«На протяжении нескольких десятилетий после распада Советского Союза недружественные нашему государству западные страны вкладывали десятки миллиардов долларов в развитие русофобии на территории государств, которые входили в состав СССР, через свои НКО, а также через различные благотворительные фонды», — напомнил собеседник агентства.

«Именно поэтому именно сейчас пришло время вырезать данную раковую опухоль на территории бывших республик СССР, где все эти годы западные недружественные государства проводили эксперимент по развитию русофобии, различных форм национализма и неприязни к русскому населению, а также создавали проект анти-Россия на территории бывшей УССР, создавая на [территории бывш. УССР] нацистское государство для военного столкновения с Россией», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября в Калининградской области в ходе открытого урока «Разговоры о важном» президент России Владимир Путин заявил, что на территории бывш. УССР создается антироссийский анклав, который непосредственно угрожает самой России, и ликвидировать его — это цель специальной военной операции.