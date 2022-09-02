Киров, Калужская область, , 12:01 — REGNUM В городе Кирове Калужской области памятный мурал в честь гвардии капитана Воздушно-десантных войск России, кировчанина Андрея Яворского появился на торце дома № 46 по улице Пролетарской на площади Победы, сообщает 2 сентября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию газеты «Знамя труда».

Андрей Яворский героически погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории б. УССР. За проявленную отвагу кировчанин был награждён орденом Мужества посмертно. С официальным письмом об увековечении памяти героя в адрес местной администрации обратился командир части, где служил Андрей Яворский. Работы проведены за счёт пожертвований граждан и коммерческих организаций.

Мурал, посвященный земляку-герою, создали художники Андрей и Михаил Рудневы.

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