Порт-оф-Спейн, , 11:51 — REGNUM Тринидадская исполнительница Nicki Minaj (Оника Таня Мараж-Петти) представила видео на недавний сингл Super Freaky Girl. Об этом сообщил портал Pitchfork 1 сентября.

Nicki Minaj Цитата из видеоклипа Super Freaky Girl

В опубликованном ролике артистка проводит время в компании возлюбленного, катается на дорогостоящем спорткаре и устраивает танцевальную постановку посреди улицы. Ожидается, что композиция Super Freaky Girl войдёт в пятый студийный альбом Nicki Minaj, премьера которого должна состояться до конца 2022 года.

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