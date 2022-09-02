Бузулук, Оренбургская область, , 11:45 — REGNUM В городе Бузулуке Оренбургской области вечером 1 сентября разгулялась ненастье. Последствия урагана устраняют сегодня, 2 сентября, сообщает администрация муниципалитета.

Последствия урагана в Бузулуке бузулук. рф

В разных районах Бузулука из-за сильного ветра произошли аварии на линиях электропередач. Жители остались без электричества. Вышли из строя светофоры. На улицах повалены деревья. Бузулучане говорят о такой силе ливня и ветра, что дождевая вода попадала внутрь квартир даже через закрытые окна.

Стоит отметить, на западе Оренбургской области 2 сентября прогнозируют дождь и грозу. Такие же погодные условия сохранятся и 3 сентября.