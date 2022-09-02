Стокгольм, 2 сентября 2022, 11:47 — REGNUM В ночь на 2 сентября в студии телеканала SVT появился лидер Либералов Йохан Персон, который среди прочего заявил, что его партия хочет полностью отказаться от системы очередей для частных школ и заменить ее процедурой отбора. В крайнем случае партия даже может пойти на то, чтобы в школы Швеции ученики попадали с помощью лотереи, сказал он.

Лидер партии «Либералов» Швеции Йохан Персон
Лидер партии «Либералов» Швеции Йохан Персон
Liberalerna.se

«Либералы хотят избавиться от очередей по всей стране», отметил политик.

По его словам, существующая система школьных очередей приводит к неравенству, и предлагают новую систему приема детей с обязательным выбором образовательного учреждения для муниципальных начальных и частных школ. Это означает, что родители, например, не смогут поставить своих детей в очередь сразу при рождении.

«Важно, чтобы больше людей могли подать заявки. Это просто фантастично и уникально в Швеции, что вы можете выбирать себе школу», заявил Персон.