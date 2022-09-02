Стокгольм, 2 сентября, 2022, 11:47 — ИА Регнум. В ночь на 2 сентября в студии телеканала SVT появился лидер Либералов Йохан Персон, который среди прочего заявил, что его партия хочет полностью отказаться от системы очередей для частных школ и заменить ее процедурой отбора. В крайнем случае партия даже может пойти на то, чтобы в школы Швеции ученики попадали с помощью лотереи, сказал он.

Liberalerna.se Лидер партии «Либералов» Швеции Йохан Персон

«Либералы хотят избавиться от очередей по всей стране», — отметил политик.

По его словам, существующая система школьных очередей приводит к неравенству, и предлагают новую систему приема детей с обязательным выбором образовательного учреждения для муниципальных начальных и частных школ. Это означает, что родители, например, не смогут поставить своих детей в очередь сразу при рождении.

«Важно, чтобы больше людей могли подать заявки. Это просто фантастично и уникально в Швеции, что вы можете выбирать себе школу», — заявил Персон.