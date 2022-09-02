Буэнос-Айрес, 2 сентября, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Полиции Аргентины удалось установить личность мужчины, совершившего попытку покушения на вице-президента страны Кристину Фернандес де Киршнер. Об этом пишет испанское издание El País.

Kremlin.ru Вице-президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер

«Личность нападавшего была установлена федеральной полицией — это 35-летний бразилец Фернандо Андре Сабаг Монтиель. Согласно полиции, у него уже есть история ношения оружия», — сообщает издание.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов изъяли у Монтиеля полуавтоматический пистолет Bersa 380.

Ранее мужчина попытался выстрелить из пистолета в Кристину Фернандес де Киршнер, когда она выходила из автомобиля, однако пистолет, по словам очевидцев, дал осечку.