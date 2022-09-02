Владивосток, 2 сентября, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Памятные мероприятия, посвященные окончанию Второй мировой войны, начались 2 сентября во Владивостоке с возложения к Вечному огню мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота».

Пресс-служба мэрии Владивостока Владивосток, возложение цветов к Вечному огню

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В церемонии памяти приняли участие глава Владивостока Константин Шестаков, депутаты Госдумы РФ Александр Щербаков и Виктория Николаева, главный федеральный инспектор по Приморью Сергей Грызыхин, депутаты Законодательного собрания края и другие почётные гости.

Ветераны, школьники, студенты, военнослужащие и неравнодушные горожане почтили память погибших в годы войны минутой молчания и возложением цветов к Вечному огню.

Ещё одним местом, где прошли сегодня памятные события, стала стела «Владивосток — город воинской славы». Участники памятного мероприятия также возложили к ней цветы.

Также памятные акции прошли у братской могиле воинов-тихоокеанцев и в парке Победы.

«В результате Маньчжурской наступательной и Курильской десантной операций японский милитаризм был разбит и позорно подписал акт о безоговорочной капитуляции. Я горжусь тем, что мой отец Иван Федорович Ролик в составе подразделений Тихоокеанского флота принимал участие в Курильской операции и штурмовал остров Шумшу», — сказал председатель ЗС ПК Александр Ролик, добавив, что память о тех героических событиях сегодня даёт силы в битве с неонацизмом участникам специальной военной операции.

3 сентября на центральной площади Владивостока состоится фестиваль народного творчества «Дни мира на Тихом океане», посвященный этой памятной дате.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев накануне 77-й годовщины окончания Второй Мировой войны, 2 сентября почтил память героев-дальневосточников, погибших в самой кровопролитной войне.